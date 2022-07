Référendum populaire : La constitution controversée adoptée en Tunisie

«Entre 92 et 93%» des votants ont approuvé la Constitution de M. Saied, a assuré dans la nuit le directeur de l'institut de sondage Sigma Conseil, Hassen Zargouni, alors que ce projet fait courir au pays berceau du Printemps arabe le risque d'un retour à un régime autoritaire. Après l'annonce de cette estimation, des centaines de partisans du président ont célébré sur l'avenue Bourguiba, au cœur de la capitale. «Kais, on se sacrifie pour toi», ont crié certains en chantant l'hymne national. Le président s'est présenté devant une foule en liesse. «La Tunisie est entrée dans une nouvelle phase», a-t-il affirmé.

La Tunisie, confrontée à une crise économique, aggravée par le Covid et la guerre en Ukraine dont elle dépend pour ses importations de blé, est très polarisée depuis que M. Saied, élu démocratiquement en 2019, s'est emparé de tous les pouvoirs le 25 juillet 2021. La nouvelle loi fondamentale controversée imposée par le président accorde de vastes pouvoirs au chef de l'État, en rupture avec le système parlementaire en place depuis 2014. Le président désigne le chef du gouvernement et les ministres et peut les révoquer à sa guise. Il peut soumettre au Parlement des textes législatifs qui ont «la priorité». L'opposition et de nombreuses ONG ont dénoncé une Constitution «taillée sur mesure» pour M. Saied, et le risque de dérive autoritaire d'un président n'ayant de comptes à rendre à personne.