Retard : La construction de l'école de Sanem repoussée

SANEM - Il n'y a pas encore assez d'enfants, la construction de l'école fondamentale a donc été reportée par le conseil communal de Sanem.

En cause, les retards de construction des logements du site de Belval, à cheval sur les communes d'Esch-sur-Alzette et Sanem. Comme les appartements mettent plus de temps que prévu pour être livrés, les habitants manquent encore à l'appel du nouveau quartier et il n'y a pas assez d'élèves potentiels pour l'école fondamentale. Celle-ci devait comprendre 26 classes.