Crise du secteur: La construction de logements pourrait baisser de 40% en 2023

Explosion des prix des matières premières, flambée des coûts de l’énergie et hausse des taux d’intérêt plombent le secteur de la construction au Luxembourg. Une situation qui inquiète les professionnels du secteur. «Il n’y a plus ventes. Les bureaux d’études et les architectes craignent de ne plus avoir de travail au printemps», affirme Roland Kuhn, vice-président de la Fédération des Artisans.