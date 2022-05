Transition écologique: La construction «doit répondre au défi» environnemental

Les objectifs de réduction des émissions de CO² concernent aussi le secteur de la construction. «Il consomme beaucoup de ressources, mais tente de répondre au défi environnemental», lance Bruno Renders, CEO du Conseil pour le développement économique de la construction (CDEC). Selon lui, «des structures, des moyens et des formations» dans ce sens sont déjà en place et prennent de plus en plus d’importance.

Car «des solutions existent», assure l’expert, qui cite «la prise en compte dès le design, en réalisant des choses plus petites et légères», ou encore le meilleur choix des matériaux, selon l’endroit et l’usage. Il évoque aussi «la culture d’algues, qui capte beaucoup de CO²». Bruno Renders a récemment participé à un séminaire sur la construction durable au Portugal, dans le cadre de la visite d’État. Le but est «de faire connaître des solutions sur le marché» et «promouvoir notre savoir-faire», car le Luxembourg «a été en avance sur le sujet, avec le programme "Nearly zero energy building", en 2017».