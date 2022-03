Santé au Luxembourg - La consultation chez le médecin sera un peu plus chère

Les salariés se réjouissent de la prochaine indexation des salaires: pour beaucoup c’est en ce moment la seule hausse de salaire sur laquelle ils peuvent compter. Un tout petit ballon d’oxygène de 2,5% pour faire face aux hausses drastiques des prix, notamment de l’énergie. Cela représente 56,40 euros de plus pour le salaire non qualifié et 67,70 euros de plus pour le salaire minimum qualifié.