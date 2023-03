Au Luxembourg: La contraception 100% remboursée pour toutes à partir du 1er avril

C'était dans les tuyaux depuis de nombreuses années, c'est désormais une réalité: les moyens de contraception seront intégralement remboursés à partir du 1er avril. Et ce, sans limite d'âge. Sont concernés la pilule (y compris celle du lendemain, qui en cas d'urgence n'a pas besoin d'être prescrite sur ordonnance), le stérilet, le patch, l'anneau et l'implant sous-cutané. Les stérilisations féminine et masculine seront également remboursées. À noter que le préservatif masculin n'est pas concerné par la gratuité.