Au Luxembourg : La contraception bientôt gratuite pour tout le monde

Il résulte d'un accord entre l'État et la CNS, qui prévoit «l'accès et la prise en charge, sur ordonnance médicale, des moyens de contraception sûrs et fiables, sans limite d'âge et sans distinction, selon le mode ou la méthode de contraception», précise le gouvernement, dans un communiqué. Ce qui «permettra à chacune et chacun de choisir librement, en concertation avec son médecin, le moyen de contraception lui convenant le mieux», se réjouit la ministre LSAP de la Santé Paulette Lenert, citée dans le communiqué.