Au Luxembourg: La contraception gratuite, c'est aussi pour les frontaliers

Les moyens de contraception ne pèseront bientôt plus rien sur les budgets, au Luxembourg. Le projet de règlement grand-ducal pour la gratuité des moyens de contraception a en effet franchi récemment une nouvelle étape, le Conseil d'État ayant donné son feu vert au texte. La prise en charge à 100% se précise, quels que soient le sexe et l'âge des personnes concernées. Et leur lieu de résidence n'entre pas en ligne de compte non plus: les frontaliers et frontalières assurés auprès de la CNS (Caisse nationale de santé) auront également accès à la prestation, confirme à L'essentiel le ministère de la Sécurité sociale.