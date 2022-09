Differdange: La convention Steampunk revient ce week-end

Spectacles d’art de la rue, illusionnisme, duels de thé, concerts sur deux scènes, et encore bien d'autres représentations: le Fond-de-Gras va se téléporter à l'époque victorienne, ce week-end. L'Anno 1 900 - Steampunk convention déroulera en effet toute son atmosphère surprenante et enchanteresse. Comme curiosités à relever, une ancienne imprimerie, une forge, l'électrisante expérience Tesla ou encore le manège insolite pour les enfants.

Les milliers de visiteurs habillés avec originalité se régaleront sur le marché victorien et ses 50 étals proposant vêtements, bijoux, accessoires, dessins, etc., et se délecteront de la restauration traditionnelle proposée par des producteurs régionaux. L’entrée à l’événement et toutes ses animations est gratuite.