En Asie : La Corée du Nord a tiré huit missiles balistiques dans l'eau

Le régime nord-coréen a procédé au tir de huit missiles balistiques dimanche, après trois jours d’exercices militaires conjoints de Séoul et Washington.

La Corée du Nord a lancé, dimanche, huit missiles balistiques dans les eaux au large de sa côte orientale, au lendemain de trois jours d’exercices militaires conjoints des armées américaine et sud-coréenne. «Notre armée a détecté le lancement de huit missiles balistiques à courte portée depuis le secteur de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l’Est», a indiqué l’état-major sud-coréen, en se référant à la mer du Japon. Ces lancements ont eu lieu dans un laps de temps de 30 minutes, a-t-il précisé. «Nos militaires ont renforcé leur surveillance et leur vigilance en prévision de nouveaux lancements. La Corée du Sud et les États-Unis coopèrent étroitement et sont pleinement préparés», a-t-il ajouté.