Tensions en Asie: La Corée du Nord a tiré un probable missile balistique

L’armée sud-coréenne a confirmé ce lancement, selon l’agence de presse japonaise Kyodo. Pyongyang effectue régulièrement des essais de missile. Samedi, «plusieurs missiles de croisière» avaient été lancés en mer Jaune, entre la péninsule coréenne et la Chine.

Diplomatie au point mort

À la mi-juillet, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait personnellement supervisé le tir du tout dernier missile balistique intercontinental du pays, le Hwasong-18 à combustible solide. Les relations entre les deux Corées se trouvent au plus bas, la diplomatie étant au point mort et Kim Jong Un appelant à une accélération de la course aux armements, y compris des armes nucléaires tactiques.