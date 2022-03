En Asie : La Corée du Nord a tiré un «projectile non identifié» tombé… au Japon

La Corée du Nord a tiré, jeudi, un «projectile non identifié», a annoncé l’armée sud-coréenne. Ce projectile est tombé dans la zone économique exclusive maritime du Japon.

La Corée du Nord a tiré jeudi un «projectile non identifié», a annoncé jeudi l’armée sud-coréenne, Pyongyang prolongeant ainsi une série de nombreux lancements depuis le début de l’année. «La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié vers l’est», ont indiqué les chefs d’état-major interarmées sud-coréens dans un communiqué. Ce projectile, que les autorités japonaises suspectent d'être un missile balistique intercontinental, est tombé dans la zone économique exclusive maritime du Japon, a annoncé le ministère de la Défense nippon.

«Nos analyses indiquent que le missile balistique a volé pendant 71 minutes et est tombé vers 15h44 (6h44 GMT) dans la zone économique exclusive, dans la mer du Japon, à environ 150 km à l'ouest de la péninsule d'Oshima» (île septentrionale d'Hokkaido), a déclaré le numéro deux du ministère de la Défense Makoto Oniki, ajoutant qu'il pourrait s'agir d'un missile balistique intercontinental (ICBM).

«Menace sérieuse» pour la sécurité du Japon

«Etant donné que le missile balistique a cette fois-ci volé à une altitude de plus de 6 000 km, ce qui était beaucoup plus élevé que le (missile) ICBM Hwasong-15 qui a été lancé en novembre 2017, on pense que celui d'aujourd'hui est un nouveal ICBM», a-t-il ajouté.