Anniversaire : La Corée du Nord commémore le 110e anniversaire de son «père fondateur»

La Corée du Nord a célébré vendredi l'anniversaire de Kim Il-sung, fondateur du pays, sans savoir si une éventuelle parade militaire avait eu lieu pendant laquelle le pays dévoilerait de nouvelles armes.

Le 15 avril, «Jour du soleil», constitue l'un des événéments politiques les plus important de Pyongyang car Kim Il-sung, grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, et fondateur de ce pays doté de l'arme nucléaire, est né à cette date. Cette célébration intervient trois semaines après le plus grand essai de missile balistique intercontinental de l'histoire de la Corée du Nord. C'est la première fois que les armes les plus puissantes de Kim Jong-un ont été tirées à pleine portée depuis 2017, rompant un moratoire observé jusqu'alors.