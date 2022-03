La Corée du Nord en alerte

La Corée du Nord a placé lundi ses troupes en alerte, au premier jour de manœuvres américano-sud-coréennes qu’elle considère comme le prélude d’une invasion de son territoire. Le régime communiste a par ailleurs promis la «guerre» en cas d’interception du «satellite» qu’elle prévoit de lancer, au mépris des avertissements de Séoul et de Washington qui redoutent un nouveau tir de missile longue portée.

«Tirer sur notre satellite destiné à un usage pacifique voudra précisément dire la guerre», a averti un porte-parole de l’état-major de l’armée nord-coréenne. L’armée nord-coréenne, forte de 1,2 million d’hommes, a donc été placée en alerte alors que le régime a assimilé à une agression les exercices militaires annuels des États-Unis et de leurs alliés sud-coréens qui sont prévus jusqu’au 20 mars.

L’exercice «Key Resolve/Foal Eagle» implique 26 000 militaires américains et plus de 30 000 de leurs partenaires du Sud. Les tensions entre les Corées sont graves, le Nord ayant annoncé fin janvier qu’il annulait tous ses accords politiques et militaires avec le Sud.