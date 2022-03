Inquiétudes : La Corée du Nord prévient «le monde entier» avec son «missile monstre»

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a personnellement ordonné et supervisé le tir du plus puissant missile balistique intercontinental (ICBM) du pays. Il veut montrer les muscles.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a personnellement ordonné et supervisé le tir du plus puissant missile balistique intercontinental (ICBM) du pays, s'assurant ainsi que Pyongyang est prêt pour «confrontation de longue haleine» avec les Etats-Unis, a rapporté vendredi l'agence de presse d'Etat. Une réunion du Conseil de sécurité se tiendra vendredi à partir de 15h (19h GMT), selon l'ONU et des diplomates. La Corée du Nord a lancé jeudi, pour la première fois depuis 2017, un missile «à pleine portée» qui a volé plus haut et plus loin que tous les précédents ICBM testés par le pays doté de l'arme nucléaire.