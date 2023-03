Asie : La Corée du Nord tire deux missiles balistiques, selon Séoul

La Corée du Nord a tiré mardi deux missiles balistiques de courte portée, a annoncé Séoul, au lendemain des plus importantes manœuvres conjointes avec les États-Unis, depuis cinq ans.

«Nos militaires ont détecté deux missiles balistiques de courte portée tirés en direction de la mer de l’Est depuis la zone de Jangyon, dans la province de Hwanghae du Sud entre 7h41 (1h41 au Luxembourg la veille) et 7h51», a déclaré l’état-major interarmées dans un communiqué, en référence à l’étendue également connue sous le nom de mer du Japon. «Nos forces armées ont renforcé leur surveillance et leur vigilance en prévision d’autres lancements, tout en se tenant prêtes à intervenir dans le cadre d’une coopération étroite entre la Corée du Sud et les États-Unis», a-t-il ajouté.