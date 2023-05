La Corée du Nord va bien lancer un satellite militaire espion

La Corée du Nord a confirmé, mardi, qu'elle allait lancer un satellite militaire espion en juin afin de «faire face aux actions militaires dangereuses des Etats-Unis», le Japon soupçonnant pour sa part un tir de missile déguisé. Le «satellite de reconnaissance militaire numéro 1» sera «lancé en juin», afin de «faire face aux actions militaires dangereuses des Etats-Unis et de leurs vassaux», a annoncé Ri Pyong Chol, vice-président de la commission militaire centrale du Parti des travailleurs, cité par l'agence d'Etat KCNA.

Ce responsable a également accusé les Etats-Unis de mener des «activités hostiles d'espionnage aérien dans la péninsule coréenne et son voisinage». Le Japon avait annoncé lundi avoir été informé par la Corée du Nord d'un prochain lancement de satellite, un projet qui selon le gouvernement nippon dissimulerait un tir de missile balistique.

Violation des résolutions du conseil de sécurité de l'ONU

Selon Tokyo, Pyongyang a informé les garde-côtes japonais du lancement d'une fusée entre le 31 mai et le 11 juin. Le projectile devrait retomber dans une zone située quelque part entre la mer Jaune, la mer de Chine orientale et l'est de l'île de Luçon aux Philippines, des lieux généralement désignés pour la chute de débris ou d'étages de fusées.