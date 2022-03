La Corée du Nord veut rejouer son match de foot

L'équipe de Corée du Nord a demandé d'affronter à nouveau son homologue du Sud dans le cadre des qualifications pour le Mondial-2010.

"Nous avons communiqué une demande d'annulation à la Fifa et la Confédération asiatique de football (AFC) mais la Fifa a rejeté la demande de la Corée du Nord et a ordonné de jouer le match à l'horaire prévu", a indiqué Kim Joo-sung, chargé des relations internationales à la Fédération sud-coréenne de football.

Les Nord-Coréens avaient initialement demandé le report du match. Selon Kim Joo-sung, ils ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas jouer en raison de l'état de trois de leurs joueurs malades, les deux gardiens, ainsi qu’un attaquant. Ces derniers ont mis en cause la nourriture fournie par la Corée du Sud.

"La nourriture et les boissons sont fournies par les sponsors de l'AFC, la Fédération sud-coréenne n'en est pas responsable, a-t-il ajouté. Les dirigeants nord-coréens ont examiné la nourriture avant le repas et s'il y avait vraiment eu une tentative d'empoisonnement beaucoup plus de joueurs auraient été malades avec des symptômes identiques."