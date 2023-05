Voyage: La Corée du Sud, à la fois paisible et trépidante

À Séoul, on passe de l’ultramoderne au très traditionnel le temps d’une promenade entre la mairie et le palais Deoksugung, en face. On ne manquera pas non plus Gyeongbokgung, l’ancien palais royal et son superbe parc, où voir les Coréens et les Coréennes en costumes traditionnels hanbok, toujours élégants et colorés.