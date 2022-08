Intempéries : La Corse se prépare à une nouvelle nuit d’orages

Situation «difficilement prévisible»

«En trois secondes, le vent a tourné»

«On prenait le petit-déjeuner vers 7h30, et en cinq minutes, c’était l’enfer. On a senti un grand courant d’air chaud et des vents qui tournaient dans tous les sens», ont raconté à l’AFP Amanda et Jonathan Aguera, un couple de quadragénaires du Vaucluse venu avec ses deux enfants pour passer une semaine dans une tente aménagée sur pilotis dans le camping de Sagone.