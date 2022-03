Virus Ebola : La Côte d'Ivoire suspend également ses vols

Le pays a suspendu tous les vols vers et depuis les pays affectés par la fièvre Ebola et interdit à toutes les compagnies de transporter les passagers de ces pays vers Abidjan.

Dans un communiqué, le gouvernement a décidé de «la suspension jusqu'à nouvel ordre des vols d'Air Côte d'Ivoire à destination et en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola». Les autorités ivoiriennes «interdisent aux autres compagnies de transporter des passagers en provenance des pays touchés par la maladie à virus Ebola à destination de la Côte d'Ivoire». La côte d'Ivoire, voisine du Liberia et de la Guinée, où l'épidémie a fait des centaines des morts, présente un niveau d'alerte très élevé, selon les autorités sanitaires.

Le pays a pris une batterie de mesures supplémentaires en insistant sur la surveillance communautaire depuis que l'épidémie de fièvre hémorragique connaît une recrudescence en Afrique de l'Ouest. Outre la Guinée et le Liberia, la Sierra Leone et le Nigeria sont aussi touchés. Elle y a fait plus de 960 morts sur près de 1 800 cas (confirmés, probables ou suspects) depuis le début de l'année. Le gouvernement a également décidé de renforcer la surveillance à l'aéroport d'Abidjan où «tous les passagers à leur arrivée seront soumis à la prise de température avec le thermomètre à infrarouge».

Un dispositif de lavage des mains sera aussi mis en place. Abidjan avait déploré à la mi-juin un «relâchement de la vigilance» face à la maladie. Aucun cas n'a pour l'instant été signalé dans le pays où des mesures ont été prises fin mars pour éviter toute contamination. Face à l'aggravation de la situation, les mesures de précaution se multiplient en Afrique et dans le monde, en particulier pour éviter une propagation du virus par les voyages aériens. Les compagnies panafricaines Arik et ASKY avaient déjà suspendu leur vols vers et depuis le Liberia et la Sierra Leone après la mort d'un passager libérien fin juillet, à Lagos, au Nigeria.