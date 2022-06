Football : La cote de Kylian Mbappé au plus haut

Selon une étude du CIES, l’attaquant du PSG est actuellement le joueur le plus valorisé au monde, devant le Brésilien Vinicius Junior et le Norvégien Erling Haaland.

Kylian Mbappé et le PSG peuvent tous deux se réjouir d’une prolongation de contrat de trois ans qui fait du Français le joueur à la plus haute valeur de transfert, selon le CIES.

Le Français, qui ne figurait qu’au 12e rang il y a un an - avec une valeur estimée à 118 millions - alors qu’il ne lui restait plus que douze mois de contrat avant de devenir «libre», devance celui qui aurait pu être son futur coéquipier au Real Madrid, le Brésilien Vinicius Junior (185,3 millions) et le nouvel attaquant de Manchester City, Erling Braut Haaland (152,6 millions).

Greenwood et Rasford chutent

Il précédait alors Mason Greenwood (Manchester United/178 millions) et Marcus Rashford (MU/124 millions). Suspendu par son club en février dernier pour agression sexuelle et menace de mort, le premier, avec 81,2 millions, ne figure plus parmi les 25 premiers, alors que le second a tout simplement disparu du top 100. Quinze joueurs dépassent les 100 millions d’euros de valeur estimée mais aucun gardien puisque le plus «cher» reste l’Italien Gianluigi Donnarumma (PSG/73,7 millions).