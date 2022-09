Paulette Lenert : «La cote de popularité, ça peut vite changer»

LUXEMBOURG – La vice-Première ministre et ministre de la Santé, Paulette Lenert, est cette semaine l'invitée de la «Story», sur «L'essentiel Radio».

Ministre de la Santé et vice-Première ministre, Paulette Lenert est toujours la personnalité politique la plus populaire au Luxembourg, selon le dernier sondage Politmonitor. Invitée de l'émission «La Story», la ministre a été interrogée sur l'importance de cette cote d'amour en prévision des élections législatives à venir en 2023. «Il reste un moment à passer. La cote, ça peut changer très rapidement. C'est un défi pour moi de continuer à faire du bon travail» a-t-elle expliqué.

La ministre a récemment été honorée par la France, en recevant les insignes d'officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur, des mains de Claire Lignières-Counathe, l'ambassadrice de France au Luxembourg. Un symbole de la solidarité entre la France et le Luxembourg, au plus fort de la crise sanitaire. Le Grand-Duché avait accueilli de nombreux patients français pour désengorger les hôpitaux saturés de l'autre côté de la frontière. «J'ai eu l'honneur de recevoir cette distinction, mais c'est pour tout le pays, et tout le secteur» a-t-elle précisé.