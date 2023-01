La cote des cryptomonnaies en berne au Luxembourg

«Grand changement»

Des mots soigneusement choisis et un objectif qui, paradoxalement, explique les réserves que le Luxembourg opposerait à l'émergence des cryptomonnaies. La place financière contribue à plus de 25% du PIB du Grand-Duché, et le gouvernement n'a aucune envie de promouvoir un système qui pourrait remettre en cause ces standards, et in fine l'emploi. Rares sont les banques qui se sont aventurées sur ce terrain, et les récentes déconvenues de la crypto ne les ont pas incitées à franchir le pas.