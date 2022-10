Football: La Coupe de Luxembourg repart encore pour un tour

Va t-on assister à des surprises ce week-end en Coupe de Luxembourg? Après son exploit face à Bissen (Promotion d'Honneur), un club évoluant deux niveaux plus haut que lui, le Daring Echternach (2e division) tentera de réaliser un nouvele exploit en 16es de finale face à Mondorf (BGL Ligue). Outre la formation du quatrième échelon national, six clubs du troisième niveau (1re division) sont encore en lice: le FC CeBra, l'US Feulen, le FC Schengen, le FC SyraMensdorf, l'Avenir Beggen et le FC Red Black Égalité.