Luxembourg: La Cour a publié les premières photos du prince François

La naissance s'est bien passée et l'enfant et sa maman se portent bien.

Le prince François, fils du couple grand-ducal héritier, et petit frère du prince Charles, est né à la maternité Grande-Duchesse Charlotte.

Quand il est né, lundi à 10h04, il mesurait 53 cm et pesait 3,575 kg.

La Maison du Grand-Duc a publié ce mercredi les toutes premières photos du prince François, fils du couple grand-ducal héritier né lundi à 10h04. On retrouve quatre photos en couleur du nourrisson, qui tient dans le creux d'une main, et une photo en noir et blanc du petit prince dans les bras de sa maman, la Grande-Duchesse héritière Stéphanie, aux côtés de son papa.