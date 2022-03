France : La Cour de justice interroge, le garde des Sceaux ne répond pas

Eric Dupond-Moretti, mis en examen pour prise illégale d’intérêts, a refusé de répondre à la Cour de justice de la République, se réservant pour un éventuel procès.

L’ex-avocat et désormais ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, mis en examen pour prise illégale d’intérêt, a refusé ce jeudi de répondre aux questions des magistrats de la Cour de justice de la République (CJR) qui l’avaient déjà entendu en juillet, a appris l’AFP de sources concordantes. «L’audition s’est achevée aux alentours de 10h», a indiqué à l’AFP l’entourage du garde des Sceaux. Il était arrivé à 9h.

Il avait déjà été entendu le 16 juillet 2021 pendant près de six heures par trois juges de la commission d’instruction de la CJR, la seule juridiction habilitée à poursuivre et juger des ministres pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions. À l’issue de cet interrogatoire, il avait été mis en examen pour «prise illégale d’intérêts», une première pour un garde des Sceaux en exercice. Jeudi, il devait être entendu sur le fond, comme habituellement dans ce type de procédure, par les trois mêmes juges, qui ont par ailleurs réalisé d’autres actes et auditions depuis l’été dernier.