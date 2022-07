Au Luxembourg: La Cour des comptes tape sur la Direction de la Défense

En décembre 2020, une loi était votée pour augmenter le coût du projet de satellite militaire LUXEOSys de 170 millions d’euros à 309 millions d’euros hors TVA. Soit une hausse de budget de plus de 80% par rapport à la loi initiale de 2018 sous le ministère d’Etienne Schneider. Comment en est-on arrivé à un tel dépassement? C’est ce qu’a tenté de comprendre la Cour des comptes. Et dans un rapport spécial, elle a mis au jour les lacunes du plan de départ.

«Des oublis dans la planification (antenne polaire, deuxième centre de données, exploitation et maintenance du système), des erreurs de planification (absence d’études de faisabilité : implantation des antennes, sous-estimation des effectifs nécessaires) et une communication défaillante entre les acteurs concernés lors de la planification (rôle de l’armée luxembourgeoise: disponibilité du personnel pour la gestion des demandes d’images, exploitation du système par un prestataire tiers: pilotage du satellite)» ont conduit au «cheminement chaotique du projet». Pour éviter cela à l’avenir, la Cour livre des pistes parmi lesquelles une meilleure information et concertation avec la Chambre des députés.