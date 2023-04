États-Unis: La Cour suprême maintient l’accès à la pilule abortive

Autorisée il y a plus de vingt ans par la FDA, la mifépristone est utilisée, en combinaison avec un autre médicament, pour plus de la moitié des avortements aux États-Unis.

En combinaison avec un autre médicament, elle est utilisée pour plus de la moitié des avortements aux États-Unis, et plus de cinq millions d’Américaines l’ont déjà prise depuis son autorisation par l’Agence américaine des médicaments (FDA), il y a plus de vingt ans. S’il entre en vigueur, le jugement d’une Cour d’appel fédérale prononcé mercredi aurait «des conséquences immenses pour l’industrie pharmaceutique, les femmes ayant besoin d’accéder au médicament, et la capacité de la FDA à mettre en œuvre son autorité réglementaire», a fait valoir le gouvernement.