États-Unis: La Cour suprême maintient pour l’instant l’accès à la pilule abortive

La Cour suprême des États-Unis a décidé vendredi de maintenir pour l’instant l’accès à une pilule abortive utilisée pour plus de la moitié des IVG dans le pays, suspendant des restrictions décidées par des tribunaux inférieurs et offrant un répit temporaire aux défenseurs du droit à l’avortement.

«La mifépristone reste disponible et approuvée pour un usage sûr et efficace pendant que nous continuons cette bataille devant les tribunaux», a-t-il ajouté dans un communiqué. La directrice d’une clinique pratiquant des avortements dans le Minnesota, Tammi Kromenaker, qui attendait comme beaucoup de militants la décision avec anxiété, a fait part de son «soulagement» à l’AFP.

«C’est une bonne nouvelle mais les faits restent les mêmes: l’accès à la mifépristone n’aurait jamais dû être menacé en premier lieu», a tweeté de son côté l’organisation de planning familial Planned Parenthood. Plus de cinq millions d’Américaines ont déjà pris de la mifépristone depuis son autorisation par la FDA il y a plus de 20 ans.

Tribunal contre tribunal

Le gouvernement fédéral a alors saisi en catastrophe la Cour suprême. Cette dernière a temporairement maintenu il y a une semaine l’accès à la pilule abortive, en suspendant la décision de la cour d’appel afin d’avoir plus de temps pour examiner le dossier. Compliquant encore l’affaire, un juge fédéral siégeant dans l’Etat de Washington, nommé par Barack Obama, avait estimé juste après la décision de son collègue au Texas que la mifépristone était «sûre et efficace» et avait interdit à la FDA de retirer son agrément dans 17 États et dans la capitale.