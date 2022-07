Royaume-Uni : La course à la succession de Boris Johnson est lancée

La course à la succession de Boris Johnson est lancée au sein du Parti conservateur britannique, au lendemain de la démission du Premier ministre.

L’idée d’un intérim a été immédiatement dénoncée par l’opposition et certains poids lourds conservateurs. L’ex-Premier ministre John Major (1990-1997), a jugé «imprudent et peut-être intenable» que Boris Johnson reste «plus longtemps que nécessaire» à Downing Street. «Nous n’avons pas besoin d’un changement à la tête des Tories. Nous avons besoin d’un vrai changement de gouvernement», a fait valoir le chef de l’opposition Keir Starmer.

«Immensément fier»

À l’image des sentiments que suscite Boris Johnson, les unes de la presse britannique affichent vendredi un large éventail: d’un affligé «Que diable ont-ils fait?» ( Daily Mail), un reconnaissant «Merci» pour le Brexit ( The Sun, Daily Express), au «Pire Premier ministre de tous les temps» ( Daily Record), en passant par de plus sobres «Johnson jette l’éponge» ( The Times) ou encore «C’est (presque) fini» ( The Guardian).