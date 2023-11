Au Luxembourg : La course aux cadeaux de Saint-Nicolas et de Noël est lancée

1 / 4 Alors que la Saint-Nicolas n'est que dans trois semaines, la course aux cadeaux a déjà débuté. Martine, Emy et Christian notent toutes les références des jouets favoris. L'essentiel Le petit Mahé, 4 ans, a déjà fait sa liste. Sa maman fait du repérage. L'essentiel «Ça fait déjà une dizaine de jours que les gens se ruent sur les jouets, je pense qu'ils ont peur qu'il y n'ait plus rien en période de fête», explique Aurélie, de Smart Babyshop. L'essentiel

La Saint-Nicolas n'est que dans trois semaines et Noël dans un mois et demi mais les cartes bancaires dans les magasins de jouets chauffent déjà. Alexandra prépare la première Saint-Nicolas de son petit garçon de six mois. «En tant que Luxembourgeoise, le 6 décembre est très important, encore plus que Noël», assure la résidente de la capitale.

La jeune mère lui a choisi une cuisine en bois et «quelques petites choses en ligne» pour la Saint-Nicolas. Alexandra n'est pas la seule à s'y prendre tôt. C'est en tout cas ce que constatent les enseignes King Jouet, Smart Babyshop et Domino. «Ça fait déjà une dizaine de jours que les gens se ruent sur les jouets, confirme Aurélie, de Smart Babyshop, je pense que les gens ont peur qu'il n’y ait plus rien en période de fête».

C'est le cas de Martine et Christian, pour qui le plus tôt est le mieux. Le couple et leur petite fille notent précieusement les références de leurs produits favoris pour les fêtes. «On a déjà débuté les recherches la semaine dernière et on a déjà trouvé quelques bricoles pour les plus petits», confie Christian.

«Il ne faut pas priver les enfants pour autant»

Mis en avant dans les enseignes, les catalogues papiers trouvent toujours preneurs, comme Mahé, 4 ans, qui a déjà fait sa liste. «On est seulement venus faire du repérage», glisse doucement sa maman, Emilie, entre deux rayons, pour éviter «qu'il n'entende». «Un petit jouet pour la Saint-Nicolas et un beaucoup plus gros à Noël» seront au pied du sapin.

La légère hausse des prix des cadeaux en octobre (+3% par rapport à l'an dernier, selon les chiffres du Statec) n'effraie pas Martine et Christian. «On ne va pas réduire notre budget prévu, assure Christian. Même si on regarde les promotions, il ne faut pas priver les enfants pour autant».

Regarder avant d'acheter

De son côté, Alexandra, la jeune maman luxembourgeoise, admet passer plus de temps à comparer qu'avant. «Je fais plus attention, avant j'avais tendance à acheter le cadeau coup de cœur, là je compare les prix entre les différents jeux et magasins». Pour Alexandra, frontalière française de Villerupt, les 11 enfants dans l'entourage de la famille l'obligent à consommer autrement. «Je pense qu'on limitera à environ 25 euros par tête», note-t-elle.

Une tendance qui semble se confirmer pour cette année. «On voit l'attitude des gens changer, ils sont plus attentifs à ce qu'ils achètent, note Alexandre, de King Jouet Foetz. Les prix du grand magasin de jouets n'ont pas évolué, mais nous faisons quelques promotions», atteste-t-il. Qu'on y consacre un budget élevé ou non, pour la plupart, la magie des fêtes n'a pas de prix.