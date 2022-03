Inondations au Japon : La course contre la montre des secours

Au moins cinquante personnes sont mortes dans le sud du Japon, dans des inondations entraînant des glissements de terrain. Les pluies continuent.

De fortes pluies devaient persister dans les prochains jours et traverser le pays d'ouest en est, a prévenu l'Agence météorologique japonaise, tout en abaissant d'un cran son niveau d'alerte inondations et glissements de terrain, qu'elle avait auparavant élevé au maximum. «C'est une course contre la montre», a résumé Yutaro Hamasaki, un responsable de la région de Kumamoto, la plus durement frappée par les inondations dès samedi matin dans l'île de Kyushu, interrogé par l'AFP. «Nous devons vraiment accélérer la cadence car le temps presse. Nous n'abandonnerons pas».