Motocyclisme : La «course la plus dangereuse du monde» fait un nouveau mort

Un concurrent français de 35 ans s’est tué lors du Tourist Trophy (TT), course mythique de sidecar organisée sur l’île de Man. Depuis 1907, 260 participants sont morts.

La Tourist Trophy (TT), course mythique de sidecar, a fait une nouvelle victime. Le Français Olivier Lavorel est décédé suite à un accident samedi lors de l’épreuve disputée sur l’île de Man. Le participant de 35 ans était le «singe» - soit la personne qui se trouve dans le panier du sidecar - de l’équipage conduit par César Chanel, qui se trouve dans un état critique à l’hôpital.

Un autre pilote, le Britannique Mark Purslow, 29 ans, avait trouvé la mort mercredi lors d’une séance d’essai. Le Tourist Trophy est considéré comme l’une des courses les plus dangereuses du monde. Elle se dispute sur un circuit tracé sur des routes fermées à la circulation d’une longueur de 60 kilomètres, traversant villages et montagnes. Les meilleurs équipages dépassent les 215 km/h. Depuis la première édition en 1907, plus de 260 concurrents ont perdu la vie.