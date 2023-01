Accident au Luxembourg : La course poursuite avec la police se termine dans un mur

Le véhicule a percuté une voiture de police à l'intersection de la rue de Differdange et de la rue de Belvaux et poursuivi sa route avant de finir sa course dans un mur, rue de l'Électricité. Les fonctionnaires ont pu interpeler deux individus. Le troisième passager a tenté de s'enfuir, mais s'est retrouvé coincé entre le mur et la voiture. Dégagé par les policiers, il a reçu les premiers soins sur place avant d'être transporté à l'hôpital.