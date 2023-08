La crainte de se retrouver sans lycée pour la rentrée

Il y a quelques jours, Chrystelle était «à la fois désemparée et en colère» faute de places disponibles dans les lycées pour accueillir son fils en DT (diplôme de technicien) francophone en administration et commerce. Elle craignait qu'il se retrouve sans lycée à la rentrée, la formation n'étant pas proposée dans l'établissement où était scolarisé son enfant jusqu'à maintenant. Elle a donc décidé d'avertir L'essentiel de sa situation.

Contactée par nos soins, la directrice de l'ancien lycée de cet adolescent a pris les choses en main et lui a trouvé une place. «Quand cette situation se présente, de directeur à directeur, on essaye de trouver une solution», explique-t-elle. Dans certains cas, «il arrive qu'un élève ne puisse pas intégrer la formation voulue, reconnaît le ministère de l'Éducation nationale. Dans ce cas, le ministère, et notamment la Maison de l'orientation, conseille l'élève (et les parents) pour le guider vers une autre formation qui correspond à son profil».