Festival: La crème de la scène metal luxembourgeoise se réunit

Emmené par le chanteur et guitariste Hugo (2e à d.), Lost in Pain donnera son dernier show.

«Pendant la pandémie, on s’est dit qu’on devait faire quelque chose pour que les groupes locaux ne disparaissent pas. On a créé l’ASBL Attitude Music pour organiser des petits concerts, et ce festival», explique Hugo, chanteur et lead guitariste du groupe Lost in Pain, qui donnera son show d’adieu à cette occasion.