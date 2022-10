Nancy : La crème du jazz s'est donné rendez-vous au NJP

NANCY – Deux formations londoniennes, Binker & Moses et Kokoroko, et un groupe new-yorkais récompensé aux Grammys, Snarky Puppy, étaient à l'affiche du festival, mercredi.

Avec les années, le Nancy Jazz Pulsations a diversifié sa programmation. Et ce n'est pas tous les jours qu'une affiche 100% jazz est proposée.

Avec les années, le Nancy Jazz Pulsations a diversifié sa programmation. Et ce n'est pas tous les jours qu'une affiche 100% jazz est proposée. D'autant que le genre est plus vivace que jamais, et en perpétuel renouvellement. Notamment grâce à la nouvelle scène londonienne, dont plusieurs représentants se sont succédé sur scène, mercredi soir, sous le chapiteau de la pépinière de Nancy.

En début de soirée, Binker & Moses attaquaient pied au plancher. Moses Boyd, batteur virtuose de 31 ans, tissait une toile de rythmes complexes pour accueillir les envolées conquérantes du saxophoniste Binker Golding. Acclamé, le duo londonien dont le dernier album, «Feed the Machine», est paru en février dernier, partait assez loin dans l'expérimentation.

Plongée dans les eighties

À l'image du light show qui l'accompagnait, Kokoroko a offert un véritable voyage musical, riche en couleur et en sonorités. Découvert avec le magnifique et inusable «Abusey Junction», le collectif londonien mêle afro-beat, soul et jazz, pour le plus grand bonheur de nos tympans. La basse venait réchauffer les cœurs, tandis que les cuivres nous emmenaient sur une plage caribéenne, un soir d'été. Leader du groupe, la trompettiste Sheila Maurice Grey faisait des merveilles, avec sa collègue au trombone.

Tête d'affiche de la soirée, Snarky Puppy a réjoui les amateurs de jazz-fusion. Emmené par le producteur et bassiste Michael League, le collectif à géométrie variable basé à Brooklyn est un super groupe de musiciens surdoués, qui ont pour la plupart collaboré avec des pointures et dont le travail a été récompensé par un Grammy Award en 2014. Rejoints un temps sur scène par les cuivres de Kokoroko, les Américains nous ramenaient, eux, dans les eighties. Et laissaient les spectateurs ravis, après plus de trois heures de musique au cours de la soirée.