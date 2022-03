Afrique du Sud : La criminalité explose, meurtres et viols en hausse

Une personne est tuée toutes les 20 minutes en Afrique du Sud, qui enregistre l’un des taux de criminalité le plus élevé au monde.

La criminalité s’aggrave encore en Afrique du Sud, l’un des pays les plus violents au monde, avec 74 meurtres et 122 plaintes pour viol par jour au dernier trimestre 2021, a annoncé vendredi, le gouvernement. Toutes les vingt minutes, une personne est tuée dans le pays. Le nombre des meurtres, en hausse de 8,9%, «reste obstinément inquiétant», a reconnu le ministre de la Police, Bheki Cele, lors d’un point presse à Pretoria.

Sur les trois derniers mois de 2021, les forces de police ont comptabilisé un total de 6 859 meurtres, dont 902 femmes et 352 enfants, soit près de 700 de plus au total qu’au trimestre précédent. Or, le trimestre précédent, la police attribuait l’augmentation, déjà, des meurtres, principalement aux émeutes sans précédent qui ont secoué le pays en juillet, avec 350 morts.