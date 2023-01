Au Pérou : La crise continue un mois après l’arrivée au pouvoir de la présidente

Un mois après le début du mandat de la présidente péruvienne Dina Boluarte, les manifestations appelant à sa démission et qui ont fait 22 morts se sont poursuivies vendredi, alors que le pays cherche une issue à cette crise. Dans la région de Puno, au sud-est du pays, des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont fait 10 blessés civils et quatre parmi les policiers, selon le bureau de l’Ombudsman. Ils ont eu lieu près de l’aéroport de la ville de Juliaca, qui, selon les autorités, était fermé pour des raisons de maintenance.