Royaume-Uni: La crise de l’eau rouvre les débats sur les privatisations

La plus grande compagnie d’eau britannique menacée de renationalisation, les trains mis à l’arrêt par des grèves à répétition, les consommateurs étranglés par les factures d’électricité et de gaz: les secteurs vitaux du Royaume-Uni sont en crise, des décennies après des privatisations controversées.

Vendues dans les années 80 et 90 sous les gouvernements conservateurs de Margaret Thatcher et John Major, des entreprises publiques ont été divisées en plusieurs entités, entraînant de nouveaux investissements mais aussi d’énormes bonus pour les dirigeants, des dividendes pour les actionnaires et des dettes massives.