Economie – La crise en Turquie frappe durement Chypre

Économie : La crise en Turquie frappe durement Chypre

La République turque de Chypre-Nord est frappée de plein fouet par la crise économique qui touche la Turquie.

Sous embargo international et quasiment coupée du monde, la RTCN, avec ses plus de 300 000 habitants, dépend de la Turquie dont elle a adopté la monnaie, ce qui la rend vulnérable aux chocs de l’économie turque. «Deux jours après avoir reçu mon salaire, il ne me reste presque plus rien» déplore Dodo, une quadragénaire qui ne veut pas révéler son nom. Cette femme qui travaille dans deux hôtels de Nicosie pour environ 6 000 livres turques (TL), soit un peu moins de 400 euros, dit être obligée de demander de l’argent à ses enfants, entrés dans la vie active.