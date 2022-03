La crise financière tue

Un cadre de la finance en proie à des graves difficultés financières a tué cinq membres de sa famille à Los Angeles avant de mettre fin à ses jours. L'illustration du cataclysme moral aux États-Unis.

Les corps de Karthik Rajaram, un homme de 45 ans diplômé d'une école de commerce, de sa femme, de leurs trois enfants et de sa belle-mère ont été découverts lundi dans leur maison située dans un quartier huppé de la banlieue de Los Angeles. Dans une lettre adressée à la police, l'homme explique avoir été conduit à commettre ces meurtres en raison de sa situation économique désespérée.

Karthik Rajaram était sans emploi depuis plusieurs mois et ses économies avaient été entamées en raison de son chômage, avant de fondre entièrement à cause de la chute de Wall Street. La tragédie de cet homme et de sa famille est devenue un symbole sinistre de la crise financière aux États-Unis.

Ce cas intervient moins d'une semaine après qu'une femme de 90 ans ait tentée de se suicider dans l'Ohio alors qu'elle devait quitter la maison où elle avait habité pendant 38 ans en raison d'un avis d'expulsion.

Le niveau d'anxiété bat tous les records

Ces deux drames témoignent de l'impact sur la santé mentale des Américains de ce qui est considéré comme la plus grave crise financière aux États-Unis depuis la crise de 1929, selon des experts. La psychologue de Chicago Nancy Molitor a expliqué que le nombre de personnes souffrant d'angoisse à cause de la crise et demandant de l'aide avait fortement augmenté ces derniers temps. «Au cours de mes vingt années de pratique, je n'ai jamais rien vu de pareil, le niveau d'anxiété bat tous les records», a-t-elle jugé, indiquant que les appels à son cabinet avaient augmenté de 50%.

Même les enfants

L'état de confusion causé par la crise financière, est comparable à l'effet du 11-Septembre, a estimé la psychologue, pour qui les personnes affectées sont d'âges et de conditions différentes. «Ce n'est pas en train de toucher uniquement les adultes, cela touche aussi les enfants (…) C'est sans aucun doute comparable au 11-Septembre en termes d'impact. Et c'est clair que ce n'est pas (juste) une crise de Wall Street. Ainsi que je la vois, elle touche l'ensemble de l'économie et presque chaque individu que je vois», a-t-elle assuré.

Ne pas se permettre de mourir

Pour elle, les problèmes rencontrés par les gens varient beaucoup, allant des gens riches qui disent avoir perdu un million de dollars aux couples s'inquiétant de ne pas pouvoir payer la scolarité de leurs enfants, jusqu'au cas d'une femme de 79 ans «qui ne pouvait pas ‘se permettre de mourir’». «J'ai pensé qu'elle blaguait, a dit la psychologue, mais elle m'a dit: ‘J'avais un assez bon héritage à transmettre à mes trois enfants. Si je meurs demain, ils vont recevoir la moitié de ce qu'ils auraient du recevoir’».

A Los Angeles, les autorités conseillent aux gens qui rencontrent des difficultés financières de se faire aider par des professionnels. Ken Kondo, un porte-parole du département de santé mentale du comté de Los Angeles a expliqué qu'un service ouvert 24 heures sur 24 avait été mis en place pour recevoir ces personnes.