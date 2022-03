Luc Frieden : «La crise ne sera pas finie demain matin»

LUXEMBOURG - Luc Frieden s'est exprimé ce mercredi sur la situation économique du pays. Au cœur du débat, le budget 2013 qui devrait être adopté jeudi.

«Depuis cinq ans, nous sommes touchés par la crise, et elle ne sera pas finie demain matin. C’est comme si nous étions dans un rond-point et qu’il fallait trouver la bonne sortie». C’est l’image qu’a utilisé le ministre des Finances, Luc Frieden (CSV) ce mercredi matin concernant la situation du pays et le budget 2013 qui devrait être adopté jeudi (voir l’encadré).

Pour sortir du rond-point et retrouver la paix des finances, le ministre compte sur l'implantation d'entreprises étrangères: «Ce n'est pas une question de volonté. Nous avons besoin de capitaux étrangers. Si nous voulons grandir et avoir des entreprises compétitives qui créent des emplois et paient des impôts, nous devons les attirer», a-t-il précisé. «Ces entreprises ne viendront pas pour notre marché intérieur, mais pour les bonnes conditions fiscales que nous pouvons leur offrir», a rajouté le ministre.

Les banques surveillées par l'Europe

De plus, selon le ministre, l’impôt sur les sociétés ne devrait pas trop augmenter: «Trop de taxes tue la taxe!» a-t-il martelé. Le ministre des Finances s'est aussi défendu contre les accusations concernant la charge fiscale qui pèserait trop sur le dos des Luxembourgeois: «Nous prenons en compte le principe de justice sociale», a-t-il souligné, en ajoutant que le Luxembourg doit faire des économies «de manière intelligente». Enfin, le faible niveau d'endettement du pays est aux yeux du Trésor un véritable argument pour attirer les investisseurs.

Le ministre a notamment cité l’exemple des fonds d’investissement. Le secteur financier au Luxembourg fournit en effet un tiers de la production économique et se compose à 95% de succursales étrangères. Mercredi après-midi, les ministres des Finances de l’Union européenne se rencontrent à Bruxelles pour parler du développement économique et bancaire de l'UE. Des négociations qui auront un impact sur la place financière du Luxembourg. Les banques du pays ne seraient plus surveillées au niveau national, mais au niveau européen.

(SB/L'essentiel Online)