Energie au Luxembourg – «La crise nécessite des solutions rapides et efficaces»

Au lendemain d’une ruée dans les stations-services du pays, le sujet de la flambée des prix des carburants s’est invité à la Chambre des députés, jeudi. «La paix a un prix. La hausse des prix n’est pas un phénomène purement luxembourgeois, mais international», a déclaré Paulette Lenert (LSAP), vice-Première ministre, en référence aux sanctions des pays occidentaux contre la Russie, à cause de la guerre en Ukraine, qui ont contribué à alimenter la hausse.

Pour faire face à cela, «nous avons besoin d’une stratégie européenne. Il nous faut des solutions à court terme pour les citoyens et les entreprises, le gouvernement en est conscient», a-t-elle poursuivi. Mais elle n'a rien annoncé, renvoyant à la tripartite annoncée dans la matinée et qui se tiendra prochainement. «Aucune mesure concrète ne sera annoncée aujourd’hui», a lâché Paulette Lenert.

«Pas un produit de luxe»

«Mme Lenert, vous n’avez absolument rien dit! Vous n’avez fait aucune proposition», a tancé Michel Wolter (CSV). Il a reproché l’arrivée de mesures seulement d’ici Pâques. «Mais combien d’augmentations des prix d’ici là?». Sur un plan politique, il a cru déceler des failles dans la coalition: «J’ai écouté les discours des trois partis de la coalition, ce ne sont pas les mêmes!». Toujours côté opposition, Fred Keup (ADR) s’en est pris à la «taxe CO2 désastreuse» et au gouvernement, «qui se réjouit que les prix soient moins attractifs à la pompe», du fait des objectifs climatiques. «Le diesel est moins cher en Belgique et même dans certaines stations en France, c’est du jamais vu».

Sans surprise, la majorité a au contraire loué la stratégie gouvernementale. «Il faut voir avec les partenaires sociaux ce qu’il est possible de faire rapidement pour soutenir les gens. La tripartite est le bon instrument par excellence», a déclaré Max Hahn (DP). «Moins nous achetons d’énergie à la Russie, moins d’argent elle dispose pour sa guerre», a lancé Cécile Hemmen (LSAP), qui entend parallèlement «protéger le pouvoir d’achat de tous». Enfin, François Benoy (Déi Gréng) constate que «les familles les plus fragiles sont les plus touchées, notamment les monoparentales». «C’est bien que nous ayons réussi à réduire nos importations d’énergie ces dernières années», a-t-il également lancé.