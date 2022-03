«La crise peut influencer le volume des ventes»

LUXEMBOURG - Pour John Kaysen, président de l'Adal, l'Autofestival sera déterminant pour tester la consommation en période de crise.

John Kaysen: Oui et même encore plus que jamais. L'Autofestival, c'est 20 à 25 % des ventes annuelles. Il est certain que la crise peut influencer le volume mais justement, cela reste un bon indicateur de l'attitude des consommateurs.

Je ne crois pas. Le gouvernement a annoncé des mesures très incitatives avec les mesures écologiques et la prime à la casse. Et puis, quand on voit la bonne tenue de la consommation pour les fêtes de fin d'année, on se dit que les Luxembourgeois sont moins touchés par la crise que d'autres.