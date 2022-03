La crise pourrait déclencher des émeutes urbaines

Selon une responsable des Nations Unies, les difficultés grandissantes des populations des grandes villes à payer leur loyer serait à l'origine de futures mouvements de grogne violents.

Mme Tibaijuka a estimé que des émeutes étaient "possibles", notant que "plus il y a d'inégalité dans une ville, plus il y aura de problèmes". Alors que la population urbaine mondiale a dépassé la population rurale pour la première fois en 2008, les gouvernements et les mairies doivent accorder plus d'attention au logement des plus pauvres dans la société, a souligné la responsable.