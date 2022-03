La crise rend le GSM social

Un geste présenté comme social mais qui permet aussi de démarcher une nouvelle clientèle. En France, Orange lance cette semaine un forfait mobile bloqué à l’intention des allocataires de minima sociaux: 10 euros pour 40 minutes et 40SMS. Bouygues Telecom propose déjà depuis janvier cette même durée de communication pour 14,90 euros.

L’espagnol Telefónica propose, lui, jusqu’à fin 2009, une réduction des factures de certains abonnés chômeurs, pouvant aller «jusqu’à 50%», avec une limite de 20 euros par mois. Parmi les conditions: être abonné depuis six mois. Portugal Telecom a lancé une offre similaire pour ses clients au chômage depuis plus de six mois, avec un rabais maximal néanmoins fixé à 7,50 euros par facture de téléphonie fixe.