Libre circulation : La Croatie entre dans l'espace Schengen, pas la Bulgarie et la Roumanie

Vetos pour la Bulgarie et la Roumanie

En revanche la Roumanie et la Bulgarie devront encore patienter : leurs candidatures se sont heurtées à un veto de l'Autriche - et à celui des Pays-Bas pour la seule Bulgarie -, provoquant «une certaine amertume dans la salle», selon une source diplomatique.

«Déception»

La Commission et le Parlement européen réclamaient de longue date d'inclure les trois pays à cette zone qui comprend la plupart des États de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. L'adhésion de la Croatie aura notamment pour effet de supprimer les files d'attente de véhicules à ses frontières avec la Hongrie et la Slovénie et d'encourager encore plus le tourisme.