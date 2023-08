La Croatie, «le plus grand adversaire qu'on ait joué»

Diederich (c.) comptera sur le moral de ses joueurs pour affronter l'impressionnant effectif dalmate.

La Croatie paraît en effet imprenable dans ce tournoi préliminaire, où sa présence ressemble presque à une anomalie, tant elle est habituée aux plus grands rendez-vous. «L'entraîneur croate (Josip Sesar) m'a confié qu'ils apprécient de découvrir des pays comme le Luxembourg ou l'Irlande (la troisième équipe du groupe), où ils n'ont pas l'habitude de se rendre», glisse Diederich, pour qui la Croatie «est le plus grand adversaire qu'on ait joué jusqu'à présent, devant la Suède et la Grande-Bretagne il y a quelques années».